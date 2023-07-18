Selina（任家萱）去年認愛圈外小7歲男友「小徐」後，於今年三月宣布懷孕消息，而她經常在Podcast節目中分享懷孕後的生活，近期她分享與男友到日本沖繩體驗浮潛，但她一上岸竟發現胎兒沒反應，讓她當場嚇壞，所幸只是虛驚一場。

Selina昨（17）日在個人Podcast頻道《迎任而解》分享，近期與男友到日本沖繩旅遊，她透露，自己非常想要體驗浮潛，但礙於孕婦身分遭拒，後來男友小徐的潛水教練幫圓夢，帶他們到附近潛水，她坦言，過程中一度緊張到呼吸不順，但看到比手掌大的海星，還有許多漂亮小魚，情緒就逐漸穩定下來了。

然而，Selina提到，上次產檢時已可以感受到寶寶的胎動，怎料浮潛結束上岸時，卻感覺不到胎動，讓她非常緊張心想「會不會是我的褲子勒到」，一旁的小徐則回：「會不會是剛剛有點暈？」所幸回飯店洗澡時終於有胎動，才發現寶寶通常到晚上才會開始動。

此外，她也在社群上分享這次旅遊的美照，照片中可見她的肚子已經很明顯凸出，且氣色相當好，網友看到後紛紛大讚：「好美的孕媽咪，要時刻保持好心情哦」、「妳真美，妳現在比20歲散發出來的光彩更加奪目」、「期待腰果健康出生，疼媽媽」。