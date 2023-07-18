陶喆重返出生地香港拍攝新歌〈全世界會唱的歌〉MV。（偉大文化提供）

陶喆在MV裡化身幸運天使。（偉大文化提供）

陶喆現身香港街頭拍攝新歌〈全世界會唱的歌〉MV。（偉大文化提供）

音樂教父陶喆7月一連推出〈流沙(Reimagined)〉與〈全世界會唱的歌〉2首新單曲，今（18日）釋出新歌〈全世界會唱的歌〉MV，是陶喆首度飛往香港拍攝MV。陶喆表示：「自己是在香港出生，香港地方不大，卻擠滿了全世界不同的人，很國際、很多不同階層的人！像世界的縮小版。這次感覺非常開心、興奮，也勾起很多小時候的回憶。」

陶喆人生首場大型演唱會「SOUL POWER 2003 Live Concert」首站就選在紅磡的香港體育館舉辦，回到這裡充滿許多情懷；有趣的是，與導演討論腳本時，陶喆還貢獻許多場地點子，包括：自己出生的醫院、買玩具跟模型店、搭船過海的天星碼頭、深夜電視裡的廣東粵劇長片播出、到香港一定要吃到的咖哩魚蛋。

MV由鬼才導演Ares Wu執導，陶喆原本只想低調演出，結果竟成了劇中的關鍵人物：飾演一位帶來幸運的天使。故事主角是一位即將臨盆的孕婦，一路從她經過招聘的茶餐廳，遇到了茶餐廳服務生與老闆、轉角的滑板男孩、癌末病房的丈夫、賣咖哩魚蛋的小販、繁華街邊的乞丐、巴士上的民眾，當每個角落都有人願意給出一份善意，就足以激起了蝴蝶效應般意想不到的連鎖變化，甚至倒轉了時間，掉入了平行時空，也迎來了象徵希望的新生命。

透過陶喆手上擲出的幸運金幣，啟動另一個重要的關鍵串連，讓所有角色都開始具有改變的力量。有趣的是，拍攝使用的星座金幣是特別挑出陶喆與兒子、太太Penny三人的星座，當需要用到道具時，大家喊著「Penny」，陶喆這才意會到工作人員的用心，這不是隨手任一枚硬幣就可以用來拍攝的，因為喊的是陶太太的名字，一個確實在自己身邊帶來幸運的Penny，帶給他無窮的力量

MV造型也呼應歌曲核心，他特別穿上靚白色襯衫，雖然是樸素配色，顯現出人的心裡蘊藏著很多感情。希望歌曲傳遞力量，陶喆更呼籲：「不管你是幾歲、在什麼地方的人，希望你也可以付出最真誠的善意，去改變這個世界，『下一個奇蹟 也許就在你身邊』。」