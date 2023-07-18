王為、方宥心登記結婚後，很低調地在家自拍生活感婚紗。（傳軒提供）

王為、方宥心登記結婚後，很低調地在家自拍生活感婚紗。（傳軒提供）

王為、方宥心登記結婚後，很低調地在家自拍生活感婚紗。（傳軒提供）

以歌唱比賽小童星出道、曾是《超級星光大道》第4屆冠軍的方宥心，近年轉戰戲劇圈表現可圈可點，多次入圍金鐘獎，能唱能演的她更是各大音樂劇女主角首選之一，她與秘戀5年、13日登記結婚的新婚老公王為，也是因演出綠光劇團音樂劇《再會吧！北投》而定情，王為自嘲當時他是演8個角色的跑龍套，其中一角是演評審，對著唱歌的女主角方宥心品頭論足；方宥心也首度透露當時對王為心動的原因。

兩人在定情作《再會吧！北投》角色輕重懸殊，卻開啟了美好的緣分，被問當時「來電」過程？方宥心受訪時表示，當時她第一次接觸舞台劇，有許多「不安」與「不會」，「王為是第一個跟我說實話的人，有我的橋段他會在側台看，再給我一些建議分享」，對喜歡聽實話的她來說，覺得王為的實話很動人。

後來兩人在2021年的音樂劇《結婚！結昏？辦桌》擔綱男、女主角，配對演夫妻，排練時演到吵架橋段，「大家還覺得太真實，懷疑我們『沒在演吧』」，方宥心笑說：「好險現實生活中有取材的地方！」透露兩人私下也確實和一般情侶一樣會吵架，但滿能溝通，很快就合好。

兩人低調交往5年，方宥心覺得王為最吸引自己的地方就是：「他個性幾乎與我相反，帶我開啟另一個世界的腦袋。」經紀人則直言方宥心是高冷派、個性被動，而王為則熱情可愛，個性單純。

被問及求婚過程，方宥心說，王為常常跟她談論未來，某天知道她要去刺青，「他設計了一個刺青圖，他的名字英文字首與我的字首『W7F』，用顏色把4／7（王生日）跟12／7（方生日）的羅馬數字藏在裡面，討厭刺青的他，當天刺了這個圖，他說如果我願意，他就把當天日期刺上去。然後我們兩個就多了『W7F713』的刺青圖」，原來求婚竟是在刺青店完成的！

方宥心雖然喜歡小孩，但她個性一向隨性， 所以接下來是否要生小孩也走順其自然路線，笑說：「如果老天爺送禮物，就收囉！」不過她要投入台南人劇團10、11月的演出，年底要拍戲，王為同樣在年底前也排滿舞台劇演出，兩人都說生小孩的事不急。