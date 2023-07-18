台北市長蔣萬安上任後，拍板生育獎勵金加倍，面對議員要求回溯至上任日2022年12月25日，民政局表示，18日市政會議通過，生育獎勵金確定回溯擴大至12月25日，第1名子女4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元，已領到舊制生育獎勵金的者，由戶政事務所主動補發差額2萬元至存款帳戶，市民不用再提出申請。

民政局指出，18日市政會議審議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，回溯擴大從2022年12月25日（含當日）以後出生的新生兒都可以受惠，只要符合申請資格，就能適用第1名子女4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元的生育獎勵金。

民政局說，之前已經申請並領到舊制2萬元、2.5萬元、3萬元台北市生育獎勵金的市民，只要新生兒是在去年12月25日以後出生，就會由原本受理的戶政事務所主動補發2萬元的獎勵金差額到存摺帳戶，市民不用提出申請補發，大幅節省市民舟車往返時間。

民政局說明，北市各區戶政事務所會在8月31日前，陸續將差額匯款到原本申請獎勵金的存摺帳戶，並在匯款完成後以手機簡訊發送入帳通知，市民可以在9月初查詢存戶入帳情形。另，原本以悠遊付帳戶領取者，或是原本繳交的存摺帳戶因故無法成功匯款補發，戶所都會主動向市民聯繫申請更換存摺帳戶，市民不用擔心領不到補發金額。

民政局提醒，為防止詐騙發生，生育獎勵金補發通知簡訊，只會告知已補發入帳，不會提供任何網站連結，戶所人員也不會在電話中要求市民提供個資或操作轉帳，請市民提高警覺。