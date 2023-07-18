「生技界美魔女」楊智惠教授被控竊取三顧公司的「細胞層片培養技術」等營業祕密，帶往超基因公司，引發軒然大波，調查局約談楊女過程，意外扯出調查官性騷案。超基因18日發表聲明，強調該公司技術遠高過三顧，根本沒有竊取三顧營業祕密動機或目的。

超基因表示，該公司早就設置臍帶血及幹細胞等儲存庫，握有上游幹細胞庫，三顧是使用末端已分化完畢的軟骨細胞及纖維母細胞，不具分化或再生能力，投資的樂迦再生也沒有細胞庫，超基因技術遠高過他們。

超基因指出，該公司之經營向來務求合法及合規，以技術自主精神獨立研發，迄今有長達20餘年之歷史，不僅為國內臍帶血庫及相關應用之開創者，並為日本最大臍帶血公司Stem Cell Institute（東京證交所上市公司）之第七大股東，以美、日之高端技術為輔以提升國內生技產業之水準，有能力幫助國人之健康臻於世界一流之顛，根本無須且不必要使用或侵害三顧公司或樂迦再生科技公司之任何技術。

超基因強調，對於台北地檢署調查中之《營業祕密法》案件，公司尊重司法程序並將全力配合協助釐清事實。

不過，檢調目前仍偵辦三顧及超基因間的「竊密」事件，週刊卻爆料三顧副董事長陳宗基，未經三顧授權同意，和中國「上海清柯股權投資基金」簽署合作計畫，被當時的董事長楊智惠攔阻，台日合作技術才免於外洩中國。

另媒體爆料，2名樂迦再生的前員工指控董事長何弘能、董事陳宗基動輒指示他們處理三顧的資訊設備事務，被調到三顧工作還持續領樂迦薪水，等於領A公司薪水幫B公司打工，已向士林地檢署告發。對此，檢調表示，基於偵查不公開，對於週刊爆料內容不便評論。