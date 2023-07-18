等下匝道禍從後方來！貨車不慎追撞前方3車

台74線發生4車連環意外。由陳姓男子駕駛的營業大貨車，今天近中午時間行經台74線東往西方向時，疑因陳男未注意前方路況，竟直接撞上停在外側車道、等著下匝道的小貨車，而小貨車接著又推撞前方同樣等著下匝道的2輛小轎車，其中3名駕駛分別受擦挫傷，幸無大礙。

這起事件發生在18日中午約11點半，警方調查，陳姓男子（26歲）駕駛的營業大貨車，事發前行駛在中彰快速道路市政匝道往五權西路方向的外側車道，卻不知為何，竟直接衝撞上由廖姓男子駕駛、停在外側車道上等著下匝道的小貨車。

廖男座車因受到強力撞擊，不但擋風玻璃、車頭嚴重毀損，還接著往前推撞余姓男子（52歲）、解姓女子（44歲）駕駛的小轎車，包括陳男、廖男及余男分別頭部、胸部擦挫傷，且4輛車子也分別有車頭、車尾等多處受損情況。

警方初步判定，4名駕駛都沒有飲酒情況，推測可能是陳男未注意車前狀況，才會失控撞上前方等著下匝道的車輛；無辜被撞的駕駛也只能無奈嘆氣、直呼根本是「禍從後方來」。