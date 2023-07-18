新竹一名女子發現丈夫與鄭姓女前同事越走越近，鄭女起初僅是抱怨夫妻瑣事，後來便與丈夫關係曖昧、多次出遊，還傳送私密照片，讓她深感配偶權遭侵害。新竹地院審結，判鄭女須賠償40萬元。可上訴。

判決書中，女子主張，原先與丈夫婚姻生活圓滿，但丈夫於18年前、約2005年間認識鄭姓女子，2人交往數月後分手，2020年11月間鄭女再度主動聯繫丈夫，起初是抱怨自己的婚姻不順遂，後來轉而與丈夫曖昧對話及出遊，還會傳訊息與私密照片稱，「對你的思念，依舊濃烈」、「真的好想你」等語，讓她深感配偶權遭侵害，故依法向鄭女求償160萬元。

對此，鄭女喊冤稱，男方擅長花言巧語，2005年間相識時並不知道男方已婚，知情後她隨即與對方分手，2020年間則是男方稱自己離婚，她再度誤信才又與對方建立情人關係，無本意侵害元配配偶權。

新竹地院審理時，法官勘驗元配提供的對話紀錄，發現鄭女確實數次傳訊向人夫表達愛意，也的確傳送親密照片給對方，2021年1月至2022年2月間有15次出遊紀錄，顯然非社會大眾能接受的普通朋友交往分際，經審酌侵權情況及雙方經濟能力等，判鄭女須賠償40萬元為適當。可上訴。