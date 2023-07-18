順應ChatGPT帶動生成式AI潮流，中央大學表示，自112年學年開始課程將導入ChatGPT，包括大一英文、微積分、人工智慧學分學程和文化科技課群等一般性課程，以及各學院的專業性課程，希望學生能善用科技進行不同的學習體驗。

中央大學順應AI趨勢，已建立一套基本作業原則，不禁止學生使用ChatGPT3或4、Copilot等AI工具，並針對AI有利於學生各種學習與能力提升的面向，設計更多教學的工具與方法來強化。

中大今年初進行全校教師對ChatGPT之問卷調查，發現老師們對修課同學利用ChatGPT協助完成作業有42％持開放態度，並可視作業內容而定。

中央大學老師們認為，ChatGPT有助於學生促進資訊判讀和自主學習能力、跟隨時代潮流並訓練使用AI工具的能力；但也會擔心學生無法判斷對錯或作事實查核，過於依賴學習懶得學習，失去獨立思考能力等。

中央大學副教務長王俐容指出，為降低AI工具使用而導致抄襲與學術倫理等問題，將對AI工具在論文或程式寫作的揭露、引用、使用等相關教育推廣事宜，持續規範與進行宣導。協助教師對於學生使用AI的確認與查核；鼓勵採取更多口頭表達的說明方式來進行評分。