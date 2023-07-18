國民黨立委曾銘宗18日質詢行政院長陳建仁，提到6成民眾期盼政黨輪替，陳建仁也點頭贊成，引發各界議論。對此，行政院澄清，陳院長意思是指，在全球各自由民主法治國家，大部分民眾對於民主體制中的責任政治原則皆表認同，而政黨輪替即是責任政治的展現，「陳院長所述為一般性情況，而非認為台灣現在應該政黨輪替。」

曾銘宗質詢表示，他只給陳建仁內閣打60分，因為陳建仁上任以來，很多民眾不知道行政院長是誰，做事時看不到，配合副總統賴清德大撒幣時才衝第一，並質疑中央政府累計債務已經相當高。

對此，行政院發言人林子倫表示，馬前總統執政8年期間，中央政府債務由3兆6644億增加至5兆3988億，增幅達1兆7344億；自蔡總統2016年上任後，截至2023年7月7日，中央政府累計債務從5兆3988億微幅增加至5兆8338億，僅淨增加4350億，若排除因應新冠肺炎百年大疫之特別預算所舉債6365億，甚至還淨減少2015億。

林子倫表示，政府近年來積極與民間合作，致力經濟發展，包含投資前瞻基礎建設、推出台商回流三大方案等，讓台灣經濟表現名列世界前茅，亦使近年來政府總預算稅入優於預期。

他也說，政府嚴守財政紀律，債務未償還餘額決算數占當年度GDP之比率相較2015年的31.05％已下降至2022年之26.13％。未來政府將持續透過各項政策措施，維持經濟發展動能，並嚴守財政紀律，讓全民都能共享經濟成長果實，也降低政府與國人負擔。