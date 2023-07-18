桃園楊梅傳出疑似犬隻飼養不當事件，動保處將該犬隻於17日收容入動保園區，後續將約談飼主釐清問題。（動保處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區傳出疑似虐寵事件，有民眾發現一間作為倉庫使用的民宅中，竟有一隻小黑狗疑遭飼主長期關籠，炎熱高溫下，籠子還被木板封住，通報動保處通知改善也未照做。桃園市動保處15日將該犬隻送醫檢查，確認無健康問題，後續將約談飼主釐清有無飼養不當問題。

近日有民眾在新竹爆料公社發文指出，桃園楊梅裕成路上一間被租用當作倉庫的民宅裡，養有一隻小黑狗，但生活環境不佳，長期被關在籠裡，籠子還被木板蓋住，在高溫天氣下感覺相當悶熱，也不知有沒有水可喝。經通報動保處，11日派員貼上改善通知單，隔2天竟被撕掉。該民眾痛批飼主行為惡劣，恐導致犬隻熱衰竭致死。

動保處長王得吉表示，該飼主是因犬隻在籠子裡，只要看到有人經過就會吠叫，為避免擾鄰才將木板置於鐵籠四周，15日已將犬隻送往動物醫院檢查，確認無明顯外傷與營養不良等健康問題。

王得吉也說，該犬隻已於17日收容入動保園區，關於飼主疑似飼養不當，後續將約談飼主釐清相關問題，若有明顯虐待事實，將依違反動保法處理。