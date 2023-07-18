疾管署今天公布，本土登革熱上周再度爆增133例，其中仍以台南市最多，有102例、雲林縣22例、高雄市8例及台中市1例；今年累計408例登革熱本土病例，其中6例重症，且大於60歲以上占44％，疾管署提醒，目前國內登革熱疫情仍處於上升階段，全國病例數為近10年以來同期最高；要留意併發重症的風險。

依據疾管署統計，國內上周新增127例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(95例)、雲林縣(23例)、高雄市(7例)及臺中市(2例)。

疾管署表示，目前全台仍以台南重災區，以台南市的仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，顯示台南疫情持續升溫，且有擴大現象。

疾管署疫情中心副主任佳琳表示，上周新增的127例個案年齡介於未滿10歲至90多歲，必須注意的是，年紀大於60歲病例佔了44％，高於2014~2022年的26％，且社區出現第一、第二型登革熱病毒，須留意重症風險。

國內今(2023)年截至7月17日累計425例本土病例，其中臺南市362例、雲林縣42例、高雄市18例、臺中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；目前累計6例重症病例，其中2例住院中；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

另今年累計68例境外移入病例，感染國家分別自印尼(16例)、泰國(16例)、馬來西亞(14例)、越南(8例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、寮國(1例)及緬甸(1例)移入。

成大醫院副院長柯文謙表示，國際臨床統計發現，每出現1個有症狀的登革熱病人，背後表示有3到4人是沒有症狀的，公共衛生上造成防治上很大的困擾，有無症狀帶原者在社區中，會有防治盲點。

柯文謙表示，確診登革熱病人中，出現症狀病人中15％會有輕度或中度的登革熱警示徵象，5％會出現嚴重登革熱症狀，需要特別照護。需要住院診治的徵狀包括厭食、持續嘔吐、腹部痛等，或不明原因出血包括女性月經也可能因此血量增加，這些都顯示病情值得注意的警示徵象。

柯文謙提醒臨床醫師與民眾若是出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，就應住院給予妥適醫療處置，以免發生快速病情進展。