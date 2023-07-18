其次，屬鋼鐵製品業的柏緯鐵工（主要業務為鍛造高壓管配件、接頭之產銷業務），則曾在2009年、2013年入榜，今年也為第3度入榜。去年營收16.06億元、稅後純益3.06億元，分別為2019年以來的新高，營收成長率高達41.09％，純益率19.09％也都表現出色。

另外，2023年16家金磚企業中有6家企業具有集團企業的背景，分別是川益科技、保瑞(6472)藥業集團旗下的安成國際藥業（利基型學名藥之開發、製造、委託研發服務）、復盛應用(6670)集團旗下的民盛應用企業（冰上曲棍球、越野摩托車、棒球、滑雪等運動之鞋靴、頭盔及護具進出口貿易）、威強電(3022)集團旗下的百視美（醫療級平板電腦等電子產品產銷）、鴻海(2317)集團下京鼎科技子公司承鼎精密（半導體製程設備零件產銷及設備維修，並於2022年新廠落成），以及義聯集團下的鑫陽鋼鐵，但仍有10家獨立經營的公司，在沒有富爸爸的背景下獲得佳績。