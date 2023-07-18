2022年台灣總發電量為2882億度，其中為配合「減煤、增氣、展綠、非核」之能源轉型政策，再生能源發電量突破200億度，2022年達238億度，年增36.2%，占總發電量比重為8.3%，較2017年之4.6%增加3.7個百分點，今年1-5月續升至9.2%。

近5年再生能源發電量平均年成長14%，其中受惠政府與民間合力推動綠能發展，太陽光電及離岸風電分別平均年增45%及135%，成長最為快速，今年1-5月續增51.8%及193.2%，為台灣再生能源成長之主要貢獻來源。

為因應國際減碳趨勢、提升能源自主，以及落實能源轉型政策，台灣自2017年加速推動國內再生能源設置，再生能源裝置容量近年均呈雙位數成長，至2022年平均以21.9%的增幅快速成長；今年5月底已達15.6GW(百萬瓩)，年增26%，占總發電裝置容量比重為25.1%，較2017年底10.7%上升14.4個百分點，其中太陽光電及離岸風電分別為10.7GW(年增27.9%)及1.2GW(年增264.7%)，成長幅度最大，於再生能源裝置結構占比分別為68.9%及7.4%。