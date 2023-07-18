台東1家3口自撞車禍，駕駛靈機一動以兒童座椅架設三角故障標誌，提醒用路人注意。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東1名35歲林姓女駕駛今早開車載2名家人，沿台9線往南行駛，行經華園路段時，無故衝撞路旁路燈桿，3人僅受輕傷無生命危險，事故當下，為架設三角故障標誌提醒用路人注意，林姓女駕駛靈機一動以兒童座椅充當支架，原因待警方調查釐清。

台東大武警分局今上午7點45分接獲報案，台9線380.2公里華源路段發生交通事故。經了解，是35歲的林姓女駕駛開車載老公和5歲的女兒，沿台9線往太麻里方向行駛，行經華園路段時，不明原因自撞道路外側路燈桿，3人因撞擊受傷，送往台東市區醫院救治，所幸無生命危險，林女酒測值0.00Mg／L，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

依「道路交通事故處理辦法」規定，發生車禍時，駕駛人或肇事人應於車輛後方放置警告標誌，以避免後車追撞的二次事故發生，不過林姓女駕駛見三角故障標誌配備的支架不穩固，便靈機一動利用兒童座椅支撐。

大武警察分局呼籲請駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，遵守交通規則，維護用路人行車安全。