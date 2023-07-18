烏克蘭當局表示，已於今天清晨在黑海港口城市敖德薩（Odesa）啟動防空系統。數小時前，俄羅斯宣布停止參與黑海穀物協議。

法新社報導，敖德薩（Odessa）軍區發言人布拉楚克（Sergiy Bratchuk）在通訊軟體Telegram上表示：「敖德薩。空防作戰仍在繼續。」

烏克蘭南部的敖德薩是海運碼頭所在地，這些碼頭對於俄烏「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）至關重要。

敖德薩地區軍事管理局局長基佩爾（Oleg Kiper）在Telegram表示，俄羅斯正在「用攻擊無人機攻擊烏克蘭南部」，警告居民留在避難所內。

烏克蘭南部作戰司令部也提到，俄方「正以無人攻擊載具攻擊南部地區」。

尼古拉耶夫州（Mykolaiv）、赫松州（Kherson）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）、頓內茨克州（Donetsk）、哈爾科夫州（Kharkiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、波塔瓦州（Poltava）、基羅夫格勒州（Kirovohrad）、切爾卡瑟州（Cherkasy）也都發布了空襲警報。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，黑海穀物倡議在過去一年允許超過3200萬公噸的烏克蘭穀物貨運出口。

這份協議於土耳其伊斯坦堡午夜到期，俄羅斯拒絕延期，理由是協議中允許俄羅斯糧食和化肥出口的條款未獲遵守。