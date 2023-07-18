已故英國黛安娜王妃生前穿過一件紅底毛衣，上頭圖案是白羊群中有一隻黑羊。這件衣服將於今年8月底開始拍賣，估計價格可達8萬美元（約新台幣248萬元）。

路透社報導，這件毛衣由針織品牌Warm & Wonderful設計，今年稍早被一名品牌創辦人從閣樓裡找出來，預料將成蘇富比（Sotheby's）拍賣行8月31日至9月14日線上拍賣會的亮點。

白羊群中的黑羊在英語中有「害群之馬」的意思。黛安娜（Princess Diana）第一次穿上這件毛衣是在1981年6月，當時她去看查理王子（Prince Charles）打馬球，兩人再過1個月就要結婚，許多人臆測毛衣上的圖案是否另有所指。

後來這件毛衣的手腕部分有破損，黛安娜的私人秘書艾佛瑞特（Oliver Everett）致函Warm & Wonderful的聯合創辦人歐斯本（Joanna Osborne），詢問能否修復，接著把毛衣寄回。數月後，黛安娜收到新毛衣，並於1983年被拍到穿著這件衣服。

歐斯本今年3月在自家閣樓的箱子裡找到了原本那件毛衣。

蘇富比的全球時尚部門負責人侯頓（Cynthia Houlton）今天在倫敦一場媒體預告會中告訴路透社：「黛安娜王妃當然有很多衣服可供她選擇…但她希望得到一件同款商品，並於兩年後再度穿上，我想這說明了這件毛衣對她而言有多重要。」

這件毛衣將與艾佛瑞特寫給歐斯本的兩封信一併拍賣，並於倫敦的蘇富比拍賣行展示至7月19日，9月在紐約展出，估計拍賣價格將落在5萬到8萬美元之間。

今年稍早，蘇富比拍出黛安娜穿過的一件紫色天鵝絨露肩晚禮服，這件衣服由裁縫師艾德斯坦（Victor Edelstein）設計，為1989年秋裝系列之一，最終以略高於60萬美元的價格落槌，比原本估價高了5倍。