徐懷鈺將於十月首度攻蛋舉辦演唱會。（寬宏藝術x滾石唱片提供）

徐懷鈺今（18日）宣布將在10月7日舉辦「徐懷鈺2023倒數三秒小巨蛋演唱會」，出道25年即將首次登上台北小巨蛋舞台，徐懷鈺也難掩喜悅表示：「希望可以讓大家看到不一樣的徐懷鈺，但我不想倒數三秒，我現在就想看到你！」演唱會同名歌曲〈倒數３秒〉將在7月19日起於Hit Fm首播，更透露歌曲會與神秘男歌手合作，敬請歌迷。

徐懷鈺演唱會視覺照片今也曝光，徐懷鈺穿戴皇冠與權杖，象徵主宰自我，倒數三秒之後，無論如何都會勇敢向前衝，兩隻愛犬也像童話般的角色出現其中。主視覺以合成方式完成，拍攝時禮服裙擺先用釣魚線吊起，狗狗的提籃、權杖、時鐘的光影，都在拍攝前先用相似大小的物品代替，讓後製更加逼真。徐懷鈺也為了這次的風格設定，做了特殊妝髮，大玩變裝秀，更透露本身很喜歡這樣的「魔幻異想世界風」，拍攝過程玩得很盡興。這次為了主視覺，徐懷鈺的愛犬KIKI和LALA也一起出道拍攝，徐懷鈺笑說：「兩寶貝表現都很好，工作結束後有帶他們去沙龍放鬆一下！」

演唱會同名歌曲〈倒數３秒〉回歸動感舞曲，歌名靈感來自徐懷鈺第一張個人專輯中的經典作品〈愛像一場重感冒〉，徐懷鈺透露歌詞中藏有滿滿的金曲回憶殺：「每一句都是一首歌的回憶，是鐵粉一定會覺得很驚喜」，邀請歌迷一起來揭曉彩蛋。《徐懷鈺2023倒數三秒小巨蛋演唱會》門票將在7月21日中午12點寬宏售票系統正式開賣。