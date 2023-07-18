塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享7種手、面相的女人最好命，包括左手斷掌、手心，手背有痣、小指細長，水星丘豐厚、十指粗短，指甲光滑、眉毛藏痣、腳底有痣、胸口有痣等，其中小指細長、水星丘豐厚的女人最好命，不僅貴人運佳，能和親朋好友關係緊密，更能夠一生帶財，適合做生意。

1丶左手斷掌

女人左手斷掌，代表著財庫豐厚、大權在握，有賺大錢的能力。擅長思考與實踐，不必靠別人，獨自就能撐起一片天。左手斷掌的女人雖然容易晚婚，但不易為情所困，注定能找到適合對象。

2丶手心、手背有痣

手心和手背上的痣一般來說都屬於「吉痣」。手心有痣代表富有、聰明。有這樣手相的女人算得上是佼佼者，自身優秀同樣也能吸引優秀對象。而手背上的痣象徵有佛緣，有著慈悲心廣結善緣，一生波折較少、貴人運勢旺，是個好命的人。

3丶小指細長、水星丘豐厚

小指細長代表六親緣厚、貴人運佳，意味著跟家人關係緊密，朋友也較多，都能成為貴人。水星丘指的是小指下方，手掌隆起的部位，此處若是豐厚代表有福氣，一生帶財富，適合做生意。

4丶十指粗短、指甲光滑

女生若十隻指頭較粗、短，象徵生命力強，不僅代表長壽更是擁有好福氣，逢凶化吉之手相。這樣的女人性格踏實，能穩步聚財，婚後也能穩定婚姻和家運。指甲光亮、光滑沒有太多細紋，則代表身體健康。

5丶眉毛藏痣

眉毛裡有痣又稱草裡藏珠，最容易吸引財神，這樣的人都會大富大貴，做事順利。在婚姻中也能旺夫帶財、家庭婚姻美滿。

6丶腳底有痣

腳底有痣、富貴一世。女人腳底有痣代表富貴之相，較有機會成為團體領袖，相傳慈禧太后的腳底就有痣。

7丶胸口有痣

據傳說，臉上有酒窩，脖子後有痣，胸前有痣的人，是因為不願意喝下孟婆湯，所以轉世後帶著前世的記憶和印記來尋找前世戀人，因此這輩子感情運勢會較於坎坷。若胸口有痣代表有富貴命、目標遠大、魄力很強，屬於女強人類型。善於理財，婚後能在家中掌握經濟大權，只要稍加注意，勿過於強勢，必能人財兩得。