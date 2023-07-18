馬鐵英指出，雖然台灣出口周期可能已觸底，最快預估第四季轉佳，但製造業的去庫存過程仍在持續進行中，經濟轉至明確復甦仍需一定時間。以電子零組件產業為例，庫存出貨比已從2月份的高點回落，但仍接近2001年和2008-09年的歷史峰值。從過去經驗推估，目前電子業去庫存過程可能還會延續幾個季度，直至2023年底。

不同產業的表現存在明顯差異。出口衰退已帶來溢出效應，削弱了企業的設備投資，並對交通、運輸、倉儲等貿易相關服務產業產生了負面影響。另一方面，受惠於疫後重新開放帶來的消費需求，住宿、餐飲、零售等消費相關的服務產業仍保持強勁，勞動力市場也展現出良好的韌性。

AI技術的應用有望提振2024年的出口表現。隨著與AI相關的高效能計算（HPC）市場的強勁成長，以及個人電腦、智慧型手機等傳統市場的周期性好轉，2024年全球半導體市場的出貨量有望恢復正成長，扭轉今年的下滑趨勢。考慮到台灣晶圓代工廠在全球先進製程晶片市場中的領先地位，台灣有可能成為下一輪由AI驅動的科技週期反彈的主要受益者。今年AI伺服器的出貨年增有2位數成長，此一成長態勢會延續到2026年。

星展集團預測台灣2023年全年GDP成長0.5%，CPI為2.3%。