流感持續發威，疾管署今天公布，國內上周新增21例流感併發重症、9例流感重症死亡案例，疾管署表示，國內流感疫情雖逐漸下降，但重症通報數尚未明顯下降，且三周下降但還是比前三年同期都還要高。仍須注意流感病例危險徵兆。

疾管署疫情中心副主任佳琳表示，流感疫情雖然連續三週下降但還是比前三年同期都還要高。本流感季累計402例重症，其中85例死亡，且重症沒有明顯下降，仍是持平狀況。

疾管署說明，上周新增28例流感併發重症，分別為22例A型H1N1、4例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中25例未接種本季流感疫苗，26例具慢性病史。

重症個案中，年齡最小的是一名北部不到10歲的女童，疾管署防疫醫師林詠青表示，女童七月中時，出現嗜睡、發燒、流鼻水，當天稍晚全身抽蓄意識不清，送醫急診流感抗原快篩確定Ａ流，腦部斷層輕微腦水腫研判流感併發腦炎重症收治加護病房，住院後3天，轉入一般病房，持續治療中。

另外，新增9例死亡，分別為8例A型H1N1、1例A型H3N2，年齡介於40多歲至80多歲，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。疾管署防疫醫師林詠青表示，9例死亡個案都有慢性病，平均從發病到死亡日約3~9天，併發重症狀況都是併發肺炎因為呼吸衰竭過世，有併發敗血性休克。

林詠青呼籲，年紀輕的兒童感染流感後，會併發肺炎重症外，腦炎狀況也必須注意，會有嗜睡、抽蓄等神經學表現，幼童腦炎病程變化快速，有重症徵狀一定要及早就醫處置。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年7月17日流感併發重症病例累計402例，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡85例，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。