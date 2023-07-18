德國央行說，在第四季和第一季出現萎縮後，由於消費支出回穩，第二季經濟可能出現成長。
但是不到一個月前市場信心惡化，今年經濟前景將比央行自己此前預估的萎縮0.3%更加黯淡。
德國央行說，因此今年剩餘的時間內，經濟復甦可能比在六月預測的更為縮水。
德國央行還預估，未來幾個月通膨將進一步下降，主要是較低的生產者價格在供應鏈中向下傳導了效果。
除了德國央行，國際貨幣基金(IMF)也在周一指出，由於能源價格衝擊和金融環境收緊，德國今年的經濟產出可能會略微萎縮。
國際貨幣基金還指出，隨著貨幣緊縮政策的滯後效果的消退，以及德國經濟對能源衝擊所做出的調整，預計經濟在2024年和2025年會逐步取得成長動能。
在中期以內，由於人口老化和生產力沒有顯著提高，GDP平均成長率預計將回落到1%以下。
IMF表示，在能源價格趨軟和貨幣政策收緊的背景下，預計通膨將繼續下降。但核心通膨需要時間，核心通膨的下降速度可能低於總體通膨率。
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