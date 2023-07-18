三大領先特色為台股ESG豎立新里程碑：

1.採用國際主流標準。

2.解決金融機構計算碳排的困難性。

3.簡易且可長期追蹤碳排成效。

永豐投顧訂於7月21日起，連續3天在亞太永續博覽會首度亮相展出，並擬擇期公開上線提供機構投資人及一般投資人運用。

永豐投顧表示，PCAF原則為「碳會計金融機構夥伴關係」(Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF)於2022年發布之《金融行業溫室氣體核算和揭露全球性標準》，目前全球已有409間金融機構參與，總資產規模達92.3兆美元。台股推動ESG永續投資必須走向國際標準，因此耗時半年研究並建置永豐投顧PCAF財務碳排計算機，目前資料已涵蓋所有已揭露碳排資料的台灣上市櫃企業。

永豐投顧指出，雖然金融業營運碳排計算相對其他產業單純，但計算投融資商品挑戰度仍高，PCAF原則可協助金融機構評估與揭露來自投融資的溫室氣體排放，規畫氣候金融商品，進而管理氣候轉型風險，滿足金融機構承諾之減碳目標，而且這部計算機系統的操作設計簡單易懂，可即時快速的追蹤長期投資組合財務碳排成效。

永豐投顧PCAF財務碳排計算機從個股到擴增至投資組合的分析，操作簡單，只要將投資標的及投資組合權重輸入系統，即可得知每投資1元，所產生的碳排放量，有效協助法人及一般投資人追蹤投資組合的減碳成效，並可以進一步將資金引導至減碳有成並兼顧成長的優質企業。此外，投資人亦可透過定期檢視投資組合的歷史碳排資料，調整投資部位，達成永續與低碳投資目標。