Daol在2023年績效出眾，幾乎打敗所有全球同業，在過去5年期間也表現不俗。因為，這家位於首爾的創投業者，曾經握有股價狂飆3倍，電池材料製造商CosmoAM&T的大量股票。

資產規模不大，只有2.6億美元的這檔韓國基金表示，電動車族群因為獲利的動能稍有熄火，股價也漲不上去。接棒的是人工智慧AI類股，晶片公司股價上漲，故增持晶片材料與設備等相關股票的部位。

由於市場一窩蜂搶進EV類股下，讓韓國另個市值較小的指數Kosdsaq今年創下32%漲幅，羨煞不少國際同業。Daol狂掃這些電動車類股，是在2023年之前就已開始布局，標的物開始噴發後就獲利了結。

Daol舉例，像是EcoPro BM就是一家好公司。雖然有成長潛力，但本益比在30倍以上的股票，還是會比較保守一點。這家電池陰極材料製造商，目前未來12個月的預估本益比又增至60倍。

彭博社指出，Daol的私募股權基金並不是完全棄守電動車族群，手中還握有電池隔離膜業者W-Scope Chungju Plant一些部位，之所以尚未完全出清的理由，是因為訂單需求強勁。

在大型電池製造業者中，以三星SDI最被Daol看好，預估這家隸屬三星集團的韓企，可望與汽車製造業者有更多合作機會。同時，市值也比競爭對手LG Energy Solution要小。

韓國晶片相關業者中，薄膜材料的Hansol Chemical（韓松化學）以及封測業務的ISC，都是Daol下半年重點持有標的，因為這兩個半導體公司都是Nvidia等AI受益者。

由於Daol以中小型類股為選股目標，獲利成長潛力是最重要的選股條件之一。因為三星電子等大型晶片業者產業周期性太明顯，不是賺很多，不然就是賠很大，故擔心獲利過於震盪起伏不定。