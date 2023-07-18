今凌晨2點左右，番路所員警巡邏至番路鄉下坑村下坑公墓旁產業道路，見1輛型聯結車橫停在馬路中，才查出是非法傾倒案。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方上前查看聯結車上裝載的土石，發現土石內夾雜廢棄鋼筋及塑膠等物。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

潘姓男子受雇，從新北市新店區某處建築工地載運20多噸廢棄土石南下，大半夜開到嘉義縣番路鄉下坑村下坑公墓附近一農地非法棄置，沒想到土才倒了一半，聯結車的連結軸突無故斷裂，整輛車動彈不得，橫阻路中間，恰巧被巡邏員警看見，才發現是非法傾倒廢棄物，訊後將潘男依違反廢棄物清理法移送嘉義地檢署偵辦，另將通知地主到案說明，以釐清案情。

墓仔埔也敢去？大半夜偷倒廢棄物 聯結車連結軸突斷裂

中埔分局表示，今凌晨2點左右，番路所員警巡邏至番路鄉下坑村下坑公墓旁的產業道路，見1輛型聯結車橫停在馬路中已阻礙交通，警方立即上前了解，潘姓聯結車駕駛供稱，聯結車正在路旁農地傾到土方時，聯結車的連結軸突然斷裂，造成車輛故障無法行駛。

警方上前查看聯結車上裝載的土石，發現土石內夾雜廢棄鋼筋及塑膠等物，疑非法傾到廢棄物，馬上即通知環保局稽查隊到場，並當場查出潘男未領有相關許可文件，見事跡敗露，潘男才坦承受雇從新北市新店區某處建築工地，載運20多噸廢棄土石至此堆放，經環保局稽查人員現場認定，並開立稽查紀錄後，警方已將潘男依違反廢棄物清理法移送嘉義地檢署偵辦，另將通知地主到案說明。