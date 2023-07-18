苗栗縣政府18日上午在獅潭鄉新豐村社區活動中心舉行獅潭新豐站社區照顧關懷據點揭牌典禮，縣長鍾東錦與獅潭鄉長劉淑能、議員陳春暖、楊恭林、社團法人苗栗縣一本共生共好共善協會理事長翁承毅、總幹事王苡禾、社會處副處長張國棟及地方鄉親等共同參加揭牌典禮。

獅潭新豐站社區照顧關懷據點，由社團法人苗栗縣一本共生共好共善協會理事長翁承毅、總幹事王苡禾及全體志工的熱情號召下，結合在地資源，每周二、五9點到中午12點開放，提供關懷訪視、健康促進、社會參與及共餐服務，讓長輩能在據點參與活動，並能享受美味又健康的美食佳餚，讓長者就近得到充分與適切的社福資源「健康到老」。

縣長鍾東錦表示，目前全縣志工人數已達3534人，每個月透過據點服務照顧1萬6400位社區長輩，期望社會處向中央爭取的補助經費及運用公益彩券盈餘的經費，能在未來持續輔導新單位成立社區照顧關懷據點，及給予據點更多的資源，朝向設置一村里一據點為目標，實踐「福栗佈老樂活園」，讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化，共同朝向活躍老化、幸福城市而努力。

副處長 張國棟指出，獅潭鄉是本縣人口最少的行政區，高齡化程度達29.38％ 是超高齡的社會。在此感謝社團法人苗栗縣一本共生共好共善協會，願意深入偏鄉，於獅潭鄉新豐村成立成立社區關懷據點，歡迎新加入的據點服務群，希望藉由各單位的拋磚引玉，讓據點服務網延伸擴展。

鍾東錦長強調，「活躍老化、幸福社區」是縣府推動老人福利服務及照顧的核心價值，截至112年6月底，本縣老年人口數已達9萬8845人，佔全縣總人口18.49％，截至目前本縣已設置205個社區照顧關懷據點，布建率74.55％，未來仍會積極推動關懷據點、長照據點、幸福學院及樂齡學習中心，透過多元化、豐富性的服務模式，提供長者學習新知的好地方， 就是要讓老人家有健康身心，間接的減低年輕人的負擔，未來朝向設置一村里一據點的目標邁進，共同打造幸福苗栗。

另外為考量物價波動，縣府明年將視預算額度，提高據點業務經費，朝加碼2成方向來努力，以鼓勵社區社團加入據點的服務行列，營造苗栗成為親老、敬老、愛老的幸福宜居城市。