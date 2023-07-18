「基北北桃1200都會通」上線18天，台北市政府交通局統計販售張數已達40.9萬張，所有運具使用次數突破1460萬人次，首月42萬人購買目標將達標，下一階段目標為9月，預計開學後單月將有50萬人購買，2024年底目標達79萬人購買。

交通局指出，1200都會通販售張數已達40.9萬張，所有運具使用次數突破1460萬人次，民眾主要用於捷運約706萬人次占48％，市區公車約474萬人次占32％，國道客運約85.8萬人次占6％，台鐵約89.5萬人次占6.1％，桃捷約37.6萬人次占2.57％，YouBike約62.3萬人約4.25％，輕軌則約8.2萬人次占0.56％。

交通局指出，首月42萬人購買目標將達標，下一階段目標為9月，預計開學後單月將有50萬人購買，2025年底目標達79萬人購買。都會通上線後，民眾可以低成本搭乘公共運輸工具，已達降低民眾負擔目標，如何吸引更多汽、機車轉移至公共運輸為下一階段努力方向。

交通局說明，除完善市區內公車、捷運及YouBike路網外，更有賴中央及地方共同努力將跨市客運服務再升級，透過招募駕駛增加班次，改善排隊上車問題外，應再規劃擴大服務路線增加便利性，吸引更多人汽、機車運具移轉至公共運輸。

交通局提醒，雙北1280定期票仍在使用的人約有2.1萬張，尚未啟用的約有4500張，定期票須自購買當日起30日內啟用，逾期未啟用，定期票即失效，持卡人須至台北捷運車站詢問處申請辦理退票並加收退票手續費。