網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌16日舉辦「公平正義護台灣」遊行，然而當國民黨2024總統參選人侯友宜上台致詞，一喊出「讓侯友宜好好做」時，台下傳出陣陣噓聲。不過前陸軍少將于北辰直言，侯友宜提到選舉語言是有算計的，在716活動的種種表現就是為了爭取深藍支持者。

主持人謝震武昨（18）日在節目《新聞面對面》詢問，侯友宜是明知山有虎，到716是要堅持去說服那些參與活動的人嗎？于北辰回應，如果競辦執行長金溥聰沒有加入侯友宜陣營，侯絕對不會去716遊行。于強調，侯友宜是警察、是警政署長，會沒有情報嗎？一定會有人跟他說，「這場對你不是很友善喔」，且侯去716，很明顯就是找罵挨、受侮辱。

不過最終侯友宜還是有出現在716的場合，于北辰猜測，應是金溥聰對侯友宜說，「這你要去，就算被罵也要去，練習被罵，改變人設，講選舉語言難道會被吃了不成，講選舉語言難道會被轟出去。」于指出，侯友宜提到選舉語言一定是有算計的，因為軍警是最遵守規矩的，一輩子都是這樣，侯友宜怎麼可能打破這個慣例，人一輩子有一些事情是無法改變的，軍警接受了一輩子養成教育，守規矩守規範愛國家，但侯友宜這次在716的表現，就是為了打破這個人設。

于北辰進一步分析，侯友宜真正要爭取的票，不是716場子裡的票，而是場子外的票。于北辰更直言，716場子裡的2、3萬人，侯友宜是一票都要不到，但真正的目地，「是要讓深藍的支持者看到侯友宜不一樣了、看到侯友宜有勇氣了。」于坦言，「在716這場侯友宜跨出很大的一步」。