君毅中學餐飲管理科師生參訪韓國東首爾大學。（君毅中學提供／李京昇苗栗傳真）

學生們專注學習。（君毅中學提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學餐飲管理科27名學生和5名教師，7月5日至7月10日，踏上了一趟難忘的教育旅行之旅，前往韓國東首爾大學，參加為期6天5夜的精彩廚藝課程，這次教育旅行不僅豐富學生們的學習經驗，更深化他們對餐飲管理領域的興趣，讓他們進一步了解世界廚藝多樣性。

校方表示，這次的教育旅行由君毅中學餐飲管理科的教學團隊發起，旨在為學生們提供務實致用機會，加強他們的專業知識，以及拓展他們的視野。

其中3天24小時廚藝課程尤為引人注目，學生們在東首爾大學接受專業廚師的指導，學習韓國烹飪的基礎知識、刀工技巧、烹飪方法和製作韓國傳統菜肴的技巧。

東首爾大學廚藝課程以其豐富的專業知識和教學資源而聞名，學生們在課堂上得到了全方位的指導，學習如何運用各種食材和調料來烹製傳統和現代的韓國美食。此外，他們還有機會參觀當地市場，深入了解韓國食品的選擇和購買，為他們提供了了解韓國餐飲業的寶貴機會。

君毅中學表示，除了廚藝課程，學生們還參觀東首爾大學的廚藝學院，與該學院的老師和學生進行了交流，分享各自的經驗和觀點，加深對國際餐飲業的了解。

進修部主任林明慧說，教育旅行的結束並不代表學生們的學習旅程的終結，這將成為他們學習和未來職業生涯的寶貴資產。君毅中學餐飲管理科將繼續致力於培養優秀的餐飲管理專業人才，提供更多實踐機會，並引導學生們在這個充滿挑戰和機遇的領域取得更大的成就。

餐飲科主任曾藝媗表示，君毅中學餐飲管理科是一個專注於培養優秀餐飲管理專業人才的學科。通過全面的課程規畫，該科致力於培養學生在餐飲管理領域的專業知識和實踐技能，並讓學生們在學習中獲得全面的餐飲管理教育。學生們的努力和成就將會為餐飲業的未來發展做出重要貢獻。