「房仲第一品牌」永慶房產集團持續擴大版圖，旗下加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產斥資上百萬元，大手筆包下高雄輕軌列車，打造全台唯一一台「永慶號」徵才列車，長達34公尺、共五節車廂，金黃色車體廣告不僅吸睛、更展現強大氣勢，吸引民眾注目與討論。

永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮開心地說，永慶房產集團加盟四品牌在高雄地區超過250間店、4,600人，店數市占突破6成，穩坐「南台灣房仲第一品牌」。我們不只店數、人數最多，行銷資源也最充沛，像這次大手筆包下輕軌內外廣告，就是南台灣第一例！有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志、台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志也大力支持，永慶房產集團絕對是高雄地區第一、也是唯一有實力能做到的房仲品牌！

高雄區永慶加盟四品牌創新打造徵才列車，歡迎房仲菁英加入永慶、搭上高薪列車。圖片來源：永慶房產集團

永慶不動產高雄區經管會行銷主委廖昭淦表示：「我們一直嘗試多元的行銷方式，像是公車廣告、捷運車廂廣告等，而這次我們包下整列輕軌電車，從車廂外部到內部，將永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產四個品牌不同的優勢呈現出來。在永慶加盟體系，除了加盟總部提供充沛資源，我們四品牌經管會也透過各種行銷方式，協助一線經紀人事半功倍，歡迎房仲菁英加入我們的行列，挑戰事業高峰！」

目前房市持續整盤，永慶加盟四品牌高雄區績效仍十分亮眼，今年上半年業績已突破30億元，超過40間加盟店業績已經突破2,000萬元，最高店業績更是直逼9,000萬元；在個人業績部分，上半年達到200萬元也逼近350人，強而有力地驗證了「最強創業平台」和「最佳發展平台」封號！其中，永慶擁有全台唯一成功運作的「深度聯賣制度」，透過跨店、跨區、跨品牌的合作模式，全台上千間店聯手服務，今年上半年已貢獻4成業績。

永慶加盟四品牌高雄區第一次包下輕軌廣告，同仁看到也開心合照。圖片來源：永慶房產集團

值得一提的是，永慶加盟四品牌各擁有不同特色，以滿足不同客戶需求與認同。「永慶不動產」承襲永慶房產集團的誠實DNA，擁有最新科技工具，為集團加盟的旗艦品牌，全台邁向550店。成立才二年的「永義房屋」，全台已堂堂邁向150間店，為「人機合體」的現代化房仲。今年成立滿20周年的「有巢氏房屋」，以「社區專家」形象深植人心，全台店數邁向450店，居台灣加盟房仲前三大。而「台慶不動產」則以親切的「我來處理」為經營理念，解決客戶成家所有需求，目前全台店數也邁向350店規模，是台灣房仲業前五大。

陳秋妮會長分享，選對加盟品牌、成功一半，歡迎南台灣房仲菁英搭上永慶高薪列車，加入永慶加盟四品牌的大家庭，為客戶提供誠實服務、一圓他們的成家夢，也為自己拚出另一個事業高峰、達成自己的人生目標！