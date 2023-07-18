屏縣府與公路總局針對屏南快速公路可行性研究一案，18日在潮州鎮舉辦首場地方說明會，民眾都支持屏南快速公路的起點在潮州。（謝佳潾攝）

屏縣府與公路總局針對屏南快速公路可行性研究一案，18日在潮州鎮舉辦首場地方說明會，民眾都支持屏南快速公路的起點在潮州，但有人質疑，屏南快速公路若採單向2車道，是否能有效紓解車流量？還有人說，88快速公路就是血淋淋的例子，應該謹慎考量。

屏南快速公路可行性研究首場說明會在潮州登場，吸引不少關心該議題的民眾前往參加，會中不管是民眾或是民代，幾乎一致贊成屏南快速公路的起點在潮州，不少人更是希望可以盡速通過評估、盡速施工。

對於屏南快速公路初步底定的路廊、也就是潮州至恆春方案，幾乎無人反對，但有人對道路設計提出疑問，有民眾指出，南下恆春的台1線、台26線都是單向2車道，就是這樣的設計造成假日塞車問題，若屏南快速公路也是打造成單向2車道，這樣真的能有效解決車流問題嗎？

民眾說，如果在車流量尖峰時刻不小心發生車禍，是不是變成車子都塞在快速公路上、大家都下不來？也有民眾提到，潮州通往高雄的台88快速公路就是很血淋淋的例子，不僅車禍發生時堵成一排，要下交流道時也是排成一整排，單向2車道確實在車流量大時不敷使用，

民眾強調，相關單位既然要蓋快速公路紓解交通問題，應該採用單向3車道比較適合，不然也只是多蓋一條會塞車的道路。

對此，公路總局表示，所有的道路設計都是經過車流分析而定，目前經分析未來30年的車流量，屏南快速公路採單向2車道可符合需求，而且國3潮州南下至南州段，也都是單向2車道，此外，若要將道路設計改成單向3車道，預計會多出1000多億的經費，這對整體計畫期程會有所影響。