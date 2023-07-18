台南三座再生水廠2024年每日供水量達6.1萬噸營建署指出，台南科學園區聚集積體電路及光電產業等廠商，為紓解因旱象造成園區內產業用水壓力，啟動永康（1.55萬噸／日）、安平（3.75萬噸／日）及仁德（0.8萬噸／日）等三座再生水廠擴增規劃，預計2024年可提供每日6.1萬噸再生水資源，等同於每年省下約1/3座烏山頭水庫有效蓄水量。

其中，仁德再生水廠為首件採交換水源案例，藉由再生水廠供應周邊廠商就近使用再生水，並由台南科學園區廠商補貼再生水與自來水差價的合作模式，不僅縮短再生水輸水管線佈設長度，減少建設成本，更可有效達成提升水資源循環再利用的最佳經濟模式。

營建署表示，預計2026年，永康再生水廠從每日1.55萬噸擴大至每日2萬噸，安平再生水廠擴增至每日6萬噸，預期每日再生水總供水量可達8.8萬噸，以提供大臺南地區水資源再利用。