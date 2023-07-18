國家住都中心社宅的建材規格，皆為提升更好的居住品質而進行持續滾動檢討及調整，對於室內磁磚之規格，確於近日進行調整，惟並非「改用」而係「納入」半拋光石英磚及其他類似表面處理之磁磚，可因應環境因素有更多選擇。

今年6月1日由國家住都中心召開之專家學者會議當中，與會專家表示名詞可回歸CNS標準進行定義，並可將防滑係數納入訂定。

多家營造業者及建築師更表示，若將半拋光石英磚納入契約，可以提供建築師設計更多的選擇，只要契約清楚定義，執行上並無問題，且後續磁磚選色選樣時，更可以針對品質進行把關；相關的建議已納入調整。

國家住都中心於全臺各地興辦社會住宅，後續並自行維護管理，對於長期維護管理之成本，比任何人都重視，對於契約所要求之重要材料規格亦經過與多家業者之研商，確保市場上有多家業者皆可提供相應規格之產品，更無圖利任何廠商之情事，並且持續依照市場狀況滾動檢討調整。

由內政部營建署所召開的磁磚規範協商會議中，亦將與相關單位進行更深入的討論，以期達成「安居、好室」目標。