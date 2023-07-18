「江川安居」社宅基地三面臨路，北側為復興路3段，西側為復興園路，南側為新榮街。距離西側台鐵五權火車站距離約600公尺生活機能完善，本案將規劃幼兒園以及店鋪等商業設施，串聯基地周邊綠帶開放空間。
國家住都中心臺中江川安居社宅 統包工程招標
國家住都中心於台中市南區興建「江川安居」社宅，預計於2028年完工，將提供約240戶社會住宅，滿足在地居住需求，即日起公告上網招標至8月25日止，歡迎廠商踴躍投標。
國家住都中心於台中市南區興建「江川安居」社宅，預計於2028年完工，將提供約240戶社會住宅，滿足在地居住需求，即日起公告上網招標至8月25日止，歡迎廠商踴躍投標。
「江川安居」社宅基地三面臨路，北側為復興路3段，西側為復興園路，南側為新榮街。距離西側台鐵五權火車站距離約600公尺生活機能完善，本案將規劃幼兒園以及店鋪等商業設施，串聯基地周邊綠帶開放空間。
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