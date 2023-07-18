男子田山盛國去年12月因抗議高虹安案，潛入台北地檢署頂樓懸掛民進黨旗，檢方依侵入建築物罪起訴他，台北地方法院今天判決田男拘役45天，得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指控，田山盛國明知北檢6樓設有門禁管制，未經許可不得進入，於去年12月16日下午3時20分，先在6樓管制門前駐足，趁北檢員工自管制門內走出後，侵入6樓辦公區域，再到6樓頂樓，懸掛民進黨旗，4分鐘後離開。

事後田山盛國發表聲明，會有相關行動是因為北檢基層官員、職員集體找「某位人士」，並請託自己去掛上民進黨旗向社會大眾求救，希望能提請民進黨高層適可而止、不要太過分。

檢方調查時，他辯稱不知管制門，沒有無故侵入建物犯意，但檢方依據監視器畫面，認定他是等北檢員工走出管制區之際，進入管制區，不採信他說法，依法起訴。

檢方強調，民主國家人民固有言論自由之權，但並非毫無管制，他有合法方式進行抗議，卻擅闖機關管制區，已逾越合法性之紅線，應受非難，請法院量處適當之刑。