台積電與三星在先進製程領域競爭激烈，根據投資公司Hi Investment&Securities發布的報告，三星在3奈米製程的良率已達到60%，比台積電的55%還高。外媒Wccftech針對此報告表示，就算三星3奈米良率贏了台積電，但這並不表示，三星已經取得了徹底的勝利。

根據KMIB News報導，投資公司Hi Investment&Securities的報告指出，目前三星3奈米的良率為60%，略高於台積電的55%，其中，台積電的3奈米產能大部分是客戶蘋果包下；至於在4奈米方面，三星的良率已突破75%大關，與此同時，台積電的良率為80%，台積電在4奈米製程仍領先三星。

Wccftech分析指出，三星良率大幅改善，從表面上來看，這對三星來說似乎是一個巨大的勝利，但事實上，台積電仍取得大部分的市占，根據了解，台積電3奈米製程的90%產能都給了蘋果，為台積電帶來了豐厚的利潤。

另有消息稱，台積電到年底的3奈米產能，預估每月可達10萬片，因為預計iPhone 15系列的需求將很高，到今年第4季這些產量數據可能大幅改善。

Wccftech最後總結，儘管三星的3奈米良率比台積電更好，但該份報告，並未提及三星獲得任何回饋豐厚獲利的客戶，因此，雖然三星的良率改善，但如果三星想擊敗台積電，還有很長的路要走。

此外，三星首批3奈米GAA製程客戶是加密貨幣業者，而不是智慧手機晶片公司，所以三星的首要任務，是向這些客戶灌輸信心，並慢慢從台積電手中奪走市占率。