林姓男子騎機車在嘉義市文化路夜市中正路口附近，突然被開自小客車的沈姓男子突擊，2人都掛彩，雙方互告傷害，林男稱是為了禮讓行人通行路口，而沈男卻認為被故意擋車，全案由警方依傷害、妨害自由罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

警方指出，林姓男子與沈姓男子於7月14日傍晚6時30分許，在文化路及中正路口附近發生肢體衝突，現場民眾報案，警方趕到現場，沈姓男子已開車離去，警方調閱路口監視器，以車追人，通知沈姓男子到案說明。

林男指稱，當天他從騎機車經過噴水圓環欲轉入文化路時，禮讓行人先通行，後面有汽車按喇叭催他，後來騎到文化路及中正路口又有行人，他再次停車禮讓，後面汽車又按喇叭，他對汽車駕駛比食指，示意有行人通行，後來再往前面騎時，就被開汽車的男子揪下來毆打，手臂多處瘀青，提告對方傷害、妨害自由罪。

沈男則向警方指稱，他認為對方是故意停車，有被挑釁的感覺，他也被對方打，提告對方傷害罪嫌。

警方表示，文化路夜市晚上7點起才管制車輛進出，當天是周五傍晚，人潮眾多，汽機車通行會受影響，目前全案已函送地檢署偵辦。