根據台灣睡眠醫學會調查顯示，65歲以上老年人，有失眠經驗的比例高達50.8％，即每2人就有1人睡不好，是值得重視的議題。腦神經外科權威、花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，老年失眠有2大原因，其一是情緒壓力，另外則是器官問題，如懸壅垂阻塞或腦部疾病。他並分享4招改善失眠，包括多運動、多找人講話、多唱歌，甚至吃香蕉皮也有幫助。

醫師林欣榮在YouTube《健康2.0－名醫觀點》頻道中提到，老年失眠主要有2大原因，其一是情緒壓力，另外則是器官發生問題所致。若為壓力引起的失眠，醫師建議可透過多運動、多找人講話、多唱歌等方式，來讓心情愉悅些。

假使是器官發生問題，林欣榮指出，最常見的像懸壅垂造成呼吸道阻塞，或是胃酸逆流燒到喉嚨，都容易導致失眠問題，但也相對容易解決。值得注意的是，腦部本身的問題，如巴金森症、失智症、腦退化症及腦血管阻塞，其中巴金森症患者因腦部分泌多巴胺濃度不足，導致下肢不適等問題，進而影響睡眠，可透過藥物治療來協助改善。

最後，林欣榮補充，俗話說「失戀吃香蕉皮」，就是能抗憂鬱，事實上對改善失眠也有效果。他呼籲多運動、多講話，透過轉換心情來緩解失眠問題，有器官問題則務必盡早就醫。

關於吃香蕉皮的說法，營養師蔡粲羽曾表示，香蕉皮在血清素、色胺酸、維生素B6、葉酸和鎂等成分含量上，都優於果肉，但若考量到適口性和是否有農藥殘留疑慮，她建議可利用食物互補搭配較佳，像是將香蕉皮打成汁加入牛奶，以彌補鈣質不足。