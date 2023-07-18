全國參賽隊伍最多，規模最大的永信杯排球賽回來了！2021、2022年受到疫情影響而停辦兩年的永信杯，在疫情後重磅回歸，正好迎接第50屆賽事。第50屆永信杯排球賽訂於9月23(六)至26日(二)於台中市大甲區鐵砧山永信運動公園盛大展開，報名網站則將自今(18)日正式啟動，歡迎全國各地愛好排球的大朋友、小朋友們共襄盛舉，立刻報名，大家相約9月23日，台中大甲鐵砧山，不見不散！

永信藥品創辦人李天德會長，不但自己喜歡打排球，更享受排球運動中，和隊友們通力合作，爭取勝利的每個過程。1974年舉辦了第一屆「永信杯排球賽」，到今(2023)年正好邁入第50年。這50年來不但曾創下近400支隊伍報名的輝煌成績，還曾經在2008年創下299人同時托球10秒鐘的「金氏世界紀錄」，幾十年來，「永信杯」不但成為國內排壇重量級的一場賽事，也成為所有排球人一生必定朝聖一次的重要賽會。

報名啟動的記者會中特別邀請到甘明修、甘可慧「兄妹檔」和大家分享他們的永信杯心得。目前分屬台電男排和台北鯨華女排隊的明修、可慧兄妹檔過去都曾參與過不少次永信杯，但科班出身，大多在體育館內練球和比賽，永信杯則要適應太陽、或風勢的影響。如何在戶外場地因應變數及時調整，成為最重要的關鍵。甘明修印象最深刻的永信杯，竟然不是永信杯贏得冠軍的榮耀時刻，而是國三沒參加比賽的那一屆。那年賽前他扭傷腳，無法參賽，隊友卻順利奪冠，無緣的冠軍盃讓他印象最深刻。甘可慧印象最深的則是高三那年冠軍戰，最後不是靠強攻得分，而是靠著一記處理球拿下致勝分，終於獲得參加永信杯12年來的第一個冠軍。

欣逢第50屆永信杯，永信社會福利基金會特別以「永信50，感恩有您」為slogan，除了感謝全國排球人多年來的支持，更感謝所有贊助及協力廠商多年來的熱情贊助和參與。如今，邁向第50屆，希望這只是個里程碑，而且希望這別具意義的賽事，不只有下一個十年，更希望有下一個五十年。因此，啟動儀式不只是正式開放報名，籌辦團隊更要小心謹慎做好每一步。希望賽事盡善盡美，能留給所有參與的排球人一個最難忘、最美好的回憶。