「GLAY」明年將迎接出道30週年。（摘自官方臉書）

日本搖滾天團「GLAY」明年將迎接出道30週年，團長TAKURO透露與成員維持好感情的秘訣就是「說垃圾話」，日前推出全新個人專輯《The Sound Of Life》，TAKURO表示相當想念台灣的種種，並表示「有機會的話一定會再來！」

前陣子才結束長達4個月的日本巡迴演唱會，TAKURO透露現在已經進入接下來出道30週年的前置製作，為了要感謝長久以來不棄不離的樂迷們，團員與工作人員都希望能以最好的演出回饋給大家，至於台北場有沒有機會，TAKURO語帶神秘的回應「這是當然的」，並強調「有把台灣放在亞洲巡迴的其中一站」，要把因為疫情而失去的給補回來。

4位成員都超過50歲，一起歷經各種悲歡離合、喜怒哀樂的，最感謝的就是樂迷們的支持與鼓勵，他透露平時維繫感情的秘訣就是「工作結束後說說垃圾話、邊喝酒邊天南地北聊天」，也進而減少在音樂製作衝突的可能性。聊到最新專輯《The Sound Of Life》，TAKURO表示主題是「希望能讓因為疫情而受傷的人們，可以聽著安然入眠的作品」，並強調自己在完成的當下感到「這就是我理想中的人生配樂啊。」

除了有機會把台灣列入之後的巡迴演出計畫，很久沒來的TAKURO對於台灣人的熱情相當難忘，與五月天團員的互動也是很棒的回憶，同時也想再去一趟九份，因為那邊曾為他帶來許多神秘的靈感；TAKURO也向台灣樂迷喊話「出道至今非常感謝對我們的支持，希望明年出道30週年的時候能親自到現場看看大家最棒的笑容。」

《The Sound Of Life》已在各大音樂串流平台上架。