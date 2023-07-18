俄羅斯國防部與當地官員今天表示，俄羅斯軍隊夜間在克里米亞上空擊落了28架烏克蘭無人機。據稱，沒有人員傷亡或財產受損。

法新社報導，俄羅斯國防部在一份聲明中表示，烏克蘭軍隊連夜派出的17架無人機被「摧毀」，另有11架無人機遭電子方式「壓制」。

俄羅斯設在克里米亞的自治共和國總理阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群媒體Telegram上表示，夜間有28架無人機被擊落或摧毀，「沒有受害者」。

最近幾週，隨著烏克蘭對俄羅斯軍隊發動反攻，烏克蘭增加了對克里米亞的無人機襲擊。

2014年，俄羅斯從烏克蘭手中吞併克里米亞，此舉並未得到國際社會認可。烏克蘭曾多次表示計劃收回克里米亞半島。

多架水上無人機今天襲擊連接俄羅斯和克里米亞的唯一橋梁，對這條重要補給路線形成致命影響。烏克蘭安全部門聲稱擁有此橋主權。

就在悠關烏克蘭糧食出口的重要協議（黑海穀物協議）屆期前幾小時，俄羅斯駐烏克蘭軍隊的主要通道克赤大橋（Kerch Bridge）發生爆炸。