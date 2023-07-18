新北市樹林警分局偵查隊16日晚跨轄到至新竹縣湖口鄉追捕被通緝的越南籍鄧姓逃逸移工，鄧男持藍波刀砍傷同鄉阮姓男子，拒捕劃傷陳姓偵查佐右頸後脫逃，17日凌晨被逮，樹林分局偵查後依殺人未遂及傷害罪嫌移送新竹地檢署，檢方聲請羈押，新竹地方法院裁定羈押。

樹林警分局16日晚到湖口拘捕妨害自由通緝的鄧姓移工，在一處公寓1樓埋伏，並透過1名阮姓移工協助按電鈴騙鄧男下樓，鄧男發現有員警，認被阮男出賣，掏出身上的藍波刀，向阮男揮去，阮男受到輕微割傷。

員警上前拘捕，鄧男持刀拒捕，陳姓偵察佐脖子被刀割傷長達20公分的傷口當場濺血，所幸傷口不深，鄧男隨即往樓上跑。

遭砍傷阮男和陳姓員警被送往東元醫院，均意識清楚，沒有生命危險，員警並上樓逐層搜索，鄧男沿著屋頂竄逃，一度躲在水塔內，員警到場搜查時未見鄧男。

有民眾發現路上出現全身濕透的男子在蘭州二街上行走，行跡可疑報案，警方據獲研判應的鄧男，通知仍在現場圍捕的樹林分局員警，並配合到蘭州二街，在民宅前將鄧男逮獲，樹林分局帶回偵辦後移送新竹地檢署。

檢方認鄧姓移工除因案被通緝外，涉犯殺人未遂及傷害罪嫌，惡性重大，向新竹地院聲請羈押，地院18日裁定羈押。