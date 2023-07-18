機車肇事率居高不下，為降低事故率，豐原監理站鼓勵騎士參加機車駕訓。（豐原監理站提供）

機車肇事率居高不下，為降低事故率，豐原監理站鼓勵騎士參加機車駕訓，11月底前報名機車駕訓班，考取機車駕照後，除可申請補助1300元外，中、低收入戶在豐原監理站轄區5家駕訓班完訓領駕照者，再獲600元補助金。另三陽機車台中市經銷據點祭出好康，受訓學員購買180cc以下任一車種，享購車金1000元折抵，多項好康總值2900元。

豐原監理站長黃建興表示，暑假為考照旺季，不少學生會趁著這段時間學車，目前轄區已有5家機車駕訓班，為服務偏遠地區民眾，今年特別輔導大甲區富國駕訓班於暑假前成立普通重型機車班別，以方便大甲、外埔及大安區考生就近參加機車訓練及考照，造福偏遠的海線考生，培養安全駕駛的觀念，以減少違規率及肇事率。

黃建興說，經過分析，相較未經過訓練的駕駛違規風險降低56％，肇事風險降低35％，凡年滿18歲且符合普通重型機車駕駛資格的民眾，即可前往駕訓班報名課程，相關補助至今年11月底。

豐原監理站指出，機車駕駛訓練有學科6小時、術科10小時課程，含直線平衡、變換車道、二段式轉彎等項目，並將安全駕駛及防禦駕駛觀念融入課程當中，透過駕訓班教練從旁教導學員騎車，培養正確行車安全觀念，有效降低機車騎士發生交通事故的風險。

豐原監理站轄管普通重型機車班有5處，包括大豐駕訓班（霧峰區草湖路185號）、中山駕訓班（豐原區國豐路二段195巷19號）、連豐駕訓班（神岡區五權路88巷17號）、豐年駕訓班（大里區大智路600號）、富國駕訓班（大甲區山美路519號）。