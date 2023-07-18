海巡將越界的大陸運補船押回留置調查。（海巡提供／許逸民澎湖傳真）

中國為期三個半月的禁漁期，要到下月中旬才結束。但澎湖海域連日來，還是不時有陸船出沒，澎湖海巡隊昨就分別在花嶼西南22.4浬海域及目斗嶼北30.9浬（距領海基線17.7浬），查獲「萬興＊＊＊」大陸運補船及「閩惠漁01＊＊＊」大陸漁船越界進入我國限制水域，因此扣留二船，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公留置調查。

海巡署表示，昨廣播命二陸船配合受檢，均加俥逃逸拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢。而大陸禁漁期開始，澎湖海巡隊持續執行「護永專案」勤務，本（7）月已帶案4艘大陸漁船，昨一日查扣二越界陸船更展現護漁決心。

澎湖海巡隊10087巡防艇， 17日9時55分於花嶼西南22.4浬海域，發現「萬興＊＊＊」大陸運補船越界進入我國限制水域滯留，經廣播命陸船配合受檢，該陸船仍加俥逃逸拒檢，遂採取緊追及強靠登檢該陸船，查獲船長及船員等5人，人員均無發燒情形，另於船上發現大量冷凍牛雜（約20噸），已由動植物防疫檢疫局人員協助消毒，後續將交由澎湖縣政府銷毀，確保防疫無漏洞。

另10071巡防艇，17日17時5分於目斗嶼北30.9浬（距領海基線17.7浬），發現「閩惠漁01＊＊＊」大陸漁船越界進入我國限制水域拖網作業，經廣播命陸船配合受檢，該陸船仍加俥逃逸拒檢，該艇遂施放小艇強靠登檢該陸船，查獲船長及船員等7人，人員均無發燒或是疑似感冒症狀，漁獲400公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。