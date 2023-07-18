大摩在報告中指出，看好印度帶來的成長潛力，將蘋果股票目標價從190美元上修至至220美元，牛市目標價上修至270美元，並重申蘋果為其首選股。

周一蘋果股價收漲1.73%，報193.99美元，再創歷史新高，市值來到3.05兆美元。

大摩分析師指出，未來5年印度可望貢獻蘋果營收增長約15%、占蘋果用戶增長約20%。大摩更看好未來10年，蘋果在印度的用戶數將達到1.7億，來自印度的營收可望呈7倍數成長，達到400億美元。

過去5年，印度占蘋果營收增長僅2%左右，目前貢獻蘋果營收約60億美元，遠低於人口數相當的中國過去5年約占蘋果營收增長18%、為蘋果創造750億美元營收。

報告指出，這樣的局面將出現變化，因為蘋果最近開始進行品牌知名度和本地製造方面的投資，並提供價格親民的選購方案，再加上印度的經濟榮景以及越來越數位化，使印度可望成為下一個驅動蘋果增長的前沿市場。在未來5年或更長時間，印度對蘋果成長的影響力，將和過去5年中國所扮演的角色一樣重要，但市場似乎低估了這一點。