上週末由館長陳之漢、黃國昌發起的「公平正義大遊行」，民進黨內人士分析，716大遊行後，近期在社群上掀起一波「反柯」風潮，有些年輕人對於「年輕=柯粉」的標籤感到不快；此外，主辦單位刻意選擇與民進黨全代會同天同時段，頗有較勁與打對台的意味。但從當天的社群資料來看，兩者聲量並無相互影響。

民進黨人士指出，716大遊行引發諸多質疑，除了前立委黃國昌本身侵佔國土、住家違建、違法盈利等土地爭議之外，現場儼然成為民眾黨的選舉造勢。國民黨總統候選人侯友宜演說時噓聲連連、時代力量黨主席王婉諭在批評民眾黨時遭在場群眾抨擊。

黨內人士指出，716遊行以公平正義為號召，現場卻成為特定總統候選人的造勢場，引起部分民眾反感。社群聲量上，王婉諭的討論度也大於主辦人黃國昌，顯示活動主客易位、主題模糊，而原先號召群眾的「大遊行」，也僅變成短短三小時的「集會」，參與人數更是不如預期。

他說，716活動遊行訴求一改再改，再歷經黃國昌的佔用國有地的爭議，遊行的正當性驟降，加上政黨總統候選人的參與，讓公平正義的訴求模糊，變成政黨候選人的另類政見發表會，儼然是一場政治活動。

他表示，而主辦單位刻意選擇與民進黨全代會同天同時段，但從資料分析中發現，遊行的負面情緒反應的是民進黨全代會的兩倍以上，表示社群討論對716遊行呈現負面觀感居多。

他認為，柯文哲的言論再次被檢視，加上當天柯粉對侯友宜與王婉諭的噓聲、喝倒彩，以及後續出征王婉諭以及各發言評論柯的KOL，更引起一般民眾的反感。因此，近期在社群上掀起一波「反柯」風潮。

他說，台灣服飾品牌「BAD BONE X 惡骨聯合」日前推出「我不是柯粉」標語T恤，揚言「會做這款衣服是聽說有年輕人覺得很冤枉，又不是年輕就一定是柯粉」引起網友討論。除此之外，潮服品牌Takashi，也推出「不磕頭，不投柯」標語T恤，重申不認同柯文哲的立場。

此外，他說，柯文哲的立場反覆，知名影音創作者「星期天的配音是對的」也製作諷刺影片，暗指柯文哲是「蝙蝠」，以各種諧音梗說明台灣不可重啟服貿，引發許多網友迴響，認為服貿時經十年，這些年台灣的經貿現況大大改變，若要「重啟」必然要經過討論和符合現狀的評估，認為柯文哲此時訴求，不僅不負責任，更是失去總統候選人的高度。

他還舉例，近期podcast節目「重新路一段」暢談自己的政治觀點，討論柯文哲所作所為，引發諸多共鳴與認同。不少年輕人提及，為了避免爭議，在現實生活較少談論政治議題，但對於「年輕=柯粉」的標籤感到不快

他說，「柯粉」非理性的出征不同意見的網紅，護航柯文哲的言論，也在網路社群上引起中間選民的反感，從呱吉、音樂人馬世芳，以及網紅「反正我很閒」的鍾佳播，皆因爲評論柯文哲言行而遭到柯粉攻訐、檢舉等，無法理性討論事件，而流於人身攻擊，更令許多中立選民反思號稱「超越藍綠」的柯文哲，似乎更是獨裁專制的代表。