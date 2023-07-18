藝人劉伊心結婚已經6年多，與老虎牙子執行長林志隆育有一兒一女，至今感情甜蜜仍有如初戀，劉伊心透露有空時都會找老公小酌，靠有氧調酒增加夫妻情趣。

劉伊心表示每天忙於育兒跟工作，時間常常都覺得不夠用，夫妻各忙各的其實非常忙碌，因此偶而會在孩子入睡後跟老公來一場浪漫的調酒約會。她說，不用把調酒設想得太過複雜，酒單的材料都是簡單到在超市或便利商店就能取得的東西，身為老公有氧品牌最稱職的代言人，劉伊心推薦自家的有氧飲料，檸檬香氣加上氣泡綿密清爽，最適合作為調酒基底。

在家簡單DIY就能享受微醺滋味，調酒的作法其實很簡單，劉伊心示範只要將檸檬汁、蘭姆酒、糖漿加入碎冰至7分滿，然後倒入老虎牙子的有氧氣泡飲，最後用植栽的薄荷稍微點綴，就完成了一杯令人垂涎欲滴的調酒。不僅酒體顏色鮮豔清涼，氣泡調酒飲散發清新檸檬及薄荷香氣十分爽口，最適合夏天飲用，劉伊心還特地幫調酒取了個俏皮的酒名「虎心沁涼」。

劉伊心說，夫妻間在很多方面都可以提升情調，感情才會日久彌新，尤其生活儀式感絕對不能少。別小看調酒的神祕魔力，2人一起同享受互動和創造的過程，不僅能營造浪漫的氣氛，還能夠增進夫妻之間的情感。

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