國民黨總統參選人侯友宜近日民調低迷，引來黨內基層焦慮。對此，國民黨立委林為洲指出，侯友宜民調無法止跌，就是因為聲量不如人，有聲量不一定有支持度，但沒聲量一切免談，即便有再好的政策、反擊機會與攻擊點都沒用；因此，他建議，這個時間點，陸戰不重要，空戰部隊的組織化才是重點。

林為洲說，這個時間點，陸戰不重要，空戰部隊的組織化，才是重點。讓攻擊、政策說明、辯護，都有與對手勢均的聲量，在九月底前，民調拉到第二名或25％，陸戰的部隊自然能夠集結，干擾雜音自然消彌。

林為洲點出，一場餵藥案的攻防，從一開始的應變過慢，一路被洗黑近兩個月，即使最後檢方證實烏龍一場，反擊綠營刻意抹黑造謠，提告、要求道歉、洗刷清白的說明，完全無法討回公道，不要說民調上揚，帶頭造謠的賴清德、戴瑋姍毫髮無傷，當然就不可能道歉，侯的民調連止跌都不可得，就是因為聲量不如人，不僅攻擊內容沒聲量、正面議題沒聲量、反擊辯護沒聲量。

林說，有聲量不一定有支持度，沒聲量一切免談，再好的政策、再好的反擊機會、再好的攻擊點，撿到多少槍，都沒用。