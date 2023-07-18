民眾向警方檢舉廢棄屋疑似有毒品人口出沒，警方蒐證埋伏後一舉搗破吸毒團夥。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北警分局接獲民眾檢舉社區內廢棄屋疑似有毒品人口出沒，警方立即成立專案小組，於犯嫌出沒之處埋伏，經多日蒐證後，見時機成熟，持搜索票立即展開搜索攻堅，把正在睡夢中的林姓主嫌等6人緝拿歸案，現場起獲海洛因、安非他命、大麻、改造手槍等物，全案已移送新竹地檢署偵辦。

有民眾發現竹北有社區廢棄屋出現多名不明人士，懷疑該批人均有吸毒可能，警方獲報後擴大調查偵辦，於犯嫌出沒之處埋伏，守候多日深入調查該住居處進出人員及車輛，發現確有毒品前科人口進出，因此研判該處疑為毒品人口常施用毒品之處所。

專案小組成員長期蒐證完備，見時機成熟，持搜索票立即展開搜索拘提，當犯嫌還在睡夢中時，大批警力以迅雷不及掩耳之勢，衝進屋內，一干嫌犯等不及防備，立即就逮。

搜索過程中，1名犯嫌恰巧騎乘機車到場，隨即員警攔查發現為通緝犯，然該名犯嫌竟異想天開欲逃跑，未料遭動作敏捷的員警以大外割將其壓制在地。現場拘提林姓主嫌及在場等6人到案，並於現場起獲第1級毒品海洛因（重31.31公克）、第2級毒品安非他命（105.41公克）、第2級毒品大麻（22.66公克）、吸食器4組及改造手槍1把。

警方提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報。暑假期間，為淨化妨害青少年成長環境與犯罪預防宣導，竹北警分局強化青春專案及清源掃毒執行，強力掃蕩不法，加強清查轄區內可疑的高風險處所，以發掘社區潛在犯罪。

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