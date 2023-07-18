Mostaque在與瑞銀分析師的電話會議上表示，印度大多數外包的程式設計師將失去工作，受到AI影響，現在開發軟體所需的人力可能大幅減少。我認為AI將以不同的方式影響不同類型的工作。如果你的工作是在電腦前面，且從沒有人看到你，那麼AI將帶來巨大的影響，因為這些模型真的就像已具備技能的畢業生。

但Mostaque也表示，並不是每個人都會受到同樣的影響，這主要是取決於世界各地不同的規範，像法國這樣勞動法很嚴格的國家，就比較不可能看到這樣的影響，但在印度，三級以下的外包程式設計師將在未來一或兩年內消失。

據彭博社報導，印度擁有超過500萬名軟體程式設計師，他們的工作最容易因為ChatGPT等先進AI工具興起而受到威脅。

此外，Mostaque重申他之前提出的看法，即5年後「將不再有程式設計師」，但他也強調，他指的是傳統意義上的程式師計師。