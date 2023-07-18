一名40歲女士近幾個月來在口腔黏膜與舌頭處時常出現大小不一的潰瘍。這些口腔潰瘍有時候幾天會好，但也有些病灶好幾個禮拜都沒有癒合，造成吃東西喝水都感到疼痛不適。來醫院檢查發現是反覆性口腔潰瘍，經治療後病情改善許多。

台北榮總新竹分院兒科與過敏免疫風溼科醫師郭秉洋指出，口腔潰瘍是常見的疾病，多數人可能因為壓力大，睡眠不足，飲食不均衡，而出現嘴破的症狀，大多在調整生活作息之後會痊癒。如果反覆出現口腔潰瘍，可能要檢查看看有沒有其他的問題。

造成反覆性口腔潰瘍的原因有許多，像是家庭遺傳、過度疲勞、情緒壓力、睡眠不足、缺乏營養素、賀爾蒙失調、食物過敏、感染、免疫疾病、假牙金屬或是牙齒矯正器反覆刺激口腔黏膜、藥物引起、發炎性腸道疾病。

口腔潰瘍的治療，郭秉洋認為一般可先使用口內膏，或合併使用免疫調節的藥物，來促進潰瘍處的癒合。如果說久久無法痊癒，或是反覆發生，或是有其他的症狀像是發燒、倦怠、皮膚疹、眼睛痛、腸胃不適、腹瀉、生殖器潰瘍等等情形，可以到醫院接受進一步檢查與治療。

此外，如何預防口腔潰瘍的發生也很重要，郭秉洋建議維持充足睡眠、適度的運動紓壓、多喝水，少吃刺激性的食物、戒除菸酒檳榔、均衡的飲食、充足的蔬果類補充維他命、維持良好的口腔清潔等等，都是很好的保養方式。